Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un cordiale di Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio diamo subito un aggiornamento sullo sciopero trasporto pubblico in Corso Roma che interessa solo la rete Atac Al momento il servizio risulta regolare su tutte le linee metropolitane sulla ferrotramvia termini Centocelle Per quanto riguarda la rete di superficie sono possibili riduzioni di corse durante lo sciopero ricordiamo che dalle 17 alle 20 scatta la seconda fascia di garanzia l'agitazione riprende poi dalle 20 e prosegue fino al termine del servizio Inoltre non aderiscono allo sciopero il personale della rete regionale Cotral e di Trenitalia le altre notizie non accennano a diminuire i disagi sulla statale Pontina la causa un mezzo pesante in panne code dal raccordo anulare a Castel di Decima verso Latina Nella direzione opposta code per lavori da Pomezia Nord a Castel di Decima da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

