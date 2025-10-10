Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero del trasporto pubblico l'agitazione iniziata questa mattina a Roma alle 8:30 interessa solo la rete Atac Al momento il servizio risulta regolare su tutte le linee metropolitane sulla ferrotramvia Centocelle Per quanto riguarda la rete di superficie sono possibili riduzione di corsa durante lo sciopero ricordiamo che dalle 17 alle 20 scatta la seconda fascia di garanzia poi lo sciopero riprende alle 20 e va avanti fino al termine del servizio l'agitazione non coinvolgere la rete regionale Cotral e non coinvolge il personale di Trenitalia le altre notizie permangono i disagi sulla statale Pontina per un mezzo per te ci sono formati code da raccordo anulare a Castel di Decima verso Latina e sul raccordo anulare per traffico si rallenta tra le uscite Pontina Roma Fiumicino sia in esterna sia interna proseguiamo lungo la carreggiata in te dalla diramazione Roma nord della Tiburtina e dalla Tuscolana alla Appia in esterna altre rallentamenti dalla Piera Tuscolana da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

