Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 09 | 10

un'apertura lo sciopero del trasporto pubblico di Roma l'agitazione iniziato a questa mattina interessa solo la rete Atac terminata la prima fascia di garanzia 8:30 La seconda è dalle 17 alle 20 e poi l'agitazione riprendi alle 20 e prosegue termina del servizio ricordiamo che ha l'agitazione non aderiscono il personale della rete regionale Cotral e di Trenitalia le altre notizie di saggio sulla Pontina per un mezzo pesante in panne si sono formate code dal raccordo anulare a Castel di Decima verso Latina diamo uno sguardo alle consolari file sulla Salaria Davide spada via dei Prati Fiscali code sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti figli anche sulla Cassia tra la storta e via Manfredi Diaz tutto questo il centro sulla Roma Fiumicino code danza del Tevere a via del Cappellaccio verso l'Eur ci sposiamo sull'altra turbano della Roma Teramo risolto l'incidente code ma per traffico da toglierti al bivio per la tangenziale est direzione centro del traffico sul Raccordo Anulare Si procede a rilento tra le uscite Roma Fiumicino e Pontina sia interna sia in esterna proseguiamo lungo la carreggiata interna file per traffico sempre dalla Cassia Veientana alla Salaria rallentamenti dalla Nomentana Tiburtina e dalla Tuscolana ad Appia

