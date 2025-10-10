Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero del trasporto pubblico disagi a Roma l'agitazione iniziata questa mattina 8:30 interessa solo la rete Atac sono assicurate le fasce di garanzia la prima terminata 8:30 la seconda sarà dalle 17 alle 20 citazione riprende e andare avanti fino al termine del servizio lo so però ricordiamo non coinvolge la rete regionale Cotral e Trenitalia le altre notizie sulla statale Pontina un mezzo pesante in panne la causa delle cose da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina Nella direzione opposta si rallenta per traffico da Castel Romano a Castel di Decima diamo uno sguardo alle consolari fine sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali coordinamento sulla Flaminia ora localizzate da lavoro via dei due punti nei due casi verso il centro sulla Roma Fiumicino rallentamenti da raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo code per un incidente d'auto bar al bivio per la tangenziale est direzione centro la situazione del traffico sul Raccordo Anulare in internet si rallenta dalla Cassia Veientana alla Salaria poi dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina code dalla diramazione Roma Sud alla fiera 2020 dalla Laurentina al Ostiense in esterna code a tratti tra Pisani Ardeatina e dalla Casilina a da Tiburtina Regina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

