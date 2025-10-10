Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare in esterna slittata di un'ora circa la riapertura della rampa che dal Ostiense immette sulla carreggiata esterna coda in lento smaltimento localizzate tra le uscite Pisana & via del Mare sempre una sera allenta dalla Prenestina alla Nomentana ma per traffico internet code tra diramazione Roma sud e Appia poi rallentamenti in cui per un incidente ora risolto dalla Laurentina al Ostiense e per traffico incolonnamenti sul tratto Urbano Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro sulla Roma Fiumicino prime code all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur ora le consolari code a tratti sull'Aurelia tra storte via dei Due Ponti sulla Flaminia file rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto ricordiamo che sul centro siamo in chiusura di Taggia Roma per lo sciopero del trasporto pubblico in programma per oggi venerdì 10 ottobre indetto da Alcune sigle sindacali lo sciopero interessa solo la rete Atac sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 l'agitazione riprenderà alle 20 e proseguirà fino al termine del servizio servizio regolare per la rete regionale Cotral e per Trenitalia Latina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

