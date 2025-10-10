Via libera al progetto di restauro del teatro Massimo e di piazza Vincenzo Bellini

La Giunta comunaledi Catania, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi, ha adottato il progetto esecutivo per il restauro conservativo delle facciate e dell’apparato lapideo del teatro Vincenzo Bellini e anche quello di riqualificazione dell’adiacente piazza Vincenzo Bellini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, al via restauro Teatro Massimo e Piazza Bellini: cosa cambierà - Al via il restauro del Teatro Bellini e la riqualificazione di piazza Bellini: nuovo look, aree verdi, luci scenografiche e zona pedonale nel cuore di Catania. Da catania.liveuniversity.it

