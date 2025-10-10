Via della Grotticella - via Santa Maria in Gradi semaforo lampeggiante da Santa Rosa | la segnalazione
Il semaforo tra via della Grotticella e via santa Maria in Gradi a Viterbo è giallo lampeggiante 24 ore su 24 dal giorno di Santa Rosa. È un'intersezione affatto secondaria ed è da un mese e mezzo che la gestione del traffico viene lasciata al buon senso degli automobilisti.Segnalazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
