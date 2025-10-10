Via alle domeniche digital detox | ragazzi senza smartphone una volta al mese fino al 2026
Staccare lo sguardo dagli schermi e tornare a giocare, incontrarsi, condividere esperienze. È questo l’obiettivo delle domeniche digital detox, l’iniziativa lanciata dalla Regione Emilia-Romagna che prenderà il via domenica 12 ottobre e si ripeterà una volta al mese fino a maggio 2026. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
