Preghiera della sera del 10 Ottobre 2025: “Guarisci il mio cuore” lalucedimaria.it
Tonali fa impazzire Scholes: «Lo amo, è il migliore in Premier. Persino meglio di…» calcionews24.com
Cultura in lutto, se n’è andata una mente geniale: “Ha fatto sognare intere generazioni” thesocialpost.it
Ultimissime Inter LIVE: nerazzurri sconfitti in amichevole dall’Atletico Madrid internews24.com
Il sogno di un crossover Marvel e DC in live-action era quasi realtà con Deadpool! nerdpool.it
Occhio a ClayRat, lo spyware Android che controlla il dispositivo e si auto-diffonde tuttoandroid.net
A Carlos Martin replica Bisseck: a Bengasi è 1 1 fra Inter e Atletico Madrid
Chivu e Simeone mandano in campo squadre molto sperimentali. Meglio gli spagnoli nel primo tempo, ri... ► gazzetta.it
Foxcatcher, Channing Tatum: "Mark Ruffalo mi perforò un timpano sul set"
La star di Magic Mike ha raccontato una disavventura vissuta sul set del film di Bennett Miller usci... ► movieplayer.it
Baldini: "Il rigore lasciato a Berti mi dà più gioia del 4 0. Camarda? I cucchiai li odio, però..."
Il ct dell'Italia Under 21 dopo il poker sulla Svezia: "Il gruppo è coeso, contento di stare insieme... ► gazzetta.it
Musicista massacrato di botte a Monti: la Cassazione ha deciso che ci sarà un terzo processo
Terzo processo sull'omicidio volontario di Alberto Bonanni, il musicista massacrato di botte a Mont... ► fanpage.it
No croce, sì velo: il «voto» utile dei compagni
Progressisti in difesa della «libertà religiosa» dei musulmani. Silenzio, invece, quando censurano ... ► laverita.info
In Toscana i progressisti cercano la riconferma, via alla sfida Giani Tomasi
La Toscana è la terza regione a recarsi alle urne nella partita autunnale domani e lunedì. La sfida... ► lanotiziagiornale.it
Grandi dinastie, il 13 novembre al via il ciclo di conferenze del direttore Iommelli a palazzo Farnese
Grandi dinastie, al via il 13 novembre il ciclo di conferenze del direttore Iommelli. Il nuovo cic... ► ilpiacenza.it
Roma, Pisilli:”Nessun problema con Gasperini”
Serata magica per Niccolò Pisilli, che all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena ha trascinato l’It... ► sololaroma.it
David Juventus, novità in vista delle due trasferte di Como e Madrid: Tudor ha in mente un piano. Tutti i dettagli
di Redazione JuventusNews24David Juventus, il canadese torna dal lungo viaggio con la nazionale: il ... ► juventusnews24.com
Confindustria Giovani: ora uno Youth Deal per cambiare ritmo
Capri (Na), 10 ott. (askanews) - Uno "Youth Deal" che metta al centro le forze più vive e fresche de... ► quotidiano.net
WWE: Politici di spicco attesi a Washington per l’ultimo match di John Cena
Siamo ormai sempre più vicini al 13 dicembre, giorno in cui la carriera sul ring di John Cena... ► zonawrestling.net
Finisce ko ed esce in barella, out per Como Juve
Infortunio che non lascia presagire nulla di buono, salterà la sfida tra lariani e bianconeri La pa... ► calciomercato.it
Uomini e Donne, chi è Nicole Belloni: età, lavoro, social, famoso ex, programmi tv
È uno dei volti più chiacchierati del trono classico di Uomini e Donne. Nicole Belloni, originaria ... ► anticipazionitv.it
Asma e BPCO: dalla gestione al traguardo della remissione clinica
È un messaggio che interpella tutta la comunità clinica: nelle malattie respiratorie non basta “con... ► sbircialanotizia.it
Annalisa si trasforma: "Con le nuove canzoni mi sento a casa"
Canzoni inedite, un tour e tanti nuovi progetti per Annalisa. L'autrice di Savona ha pubblicato «Ma... ► iltempo.it
Pronostici Estonia Italia: marcatore e tiri in porta
Estonia-Italia, ecco tutti i pronostici: dal marcatore ai possibili tiratori in porta, le dritte Ad... ► ilveggente.it
Sensitivi in cerca di Marianna, il questore: "Cercano notorietà, noi contiamo sulle persone che lavorano”
Anche l’undicesima giornata di ricerche di Marianna Bello si è chiusa senza nessun esito. Nel pome... ► agrigentonotizie.it
Giada Pistilli, l’eticista in Francia: «Più fiducia negli esseri umani, meno nelle macchine»
Da Her alla realtà. La 33enne abruzzese studia l’etica dell’amore artificiale. “ChatGPT e gli alt... ► repubblica.it
Il console francese in visita a Parma
Il Sindaco Michele Guerra ha incontrato, oggi, in Municipio, il Console Generale di Francia a Mila... ► parmatoday.it
Atletico Madrid Inter 1 1 (5 3 d.c.r): nerazzurri sconfitti ai calci di rigore
di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 18 al Benghazi International Stadium in Libia per l’amichevol... ► internews24.com
Meloni chiude la campagna elettorale in Toscana: "Sinistra scarsa a governare"
AGI - "I salari aumentano, abbiamo il record di occupazione". Cosi' la premier Giorgia Meloni, inte... ► agi.it
Juventus: Trezeguet elogia il lavoro di Igor Tudor
Giudizio equilibrato su Tudor David Trezeguet, icona juventina, ha parlato dell’avvio di stagione ... ► ilprimatonazionale.i
Under 21, l'Italia travolge la Svezia 4 0
Cesena, 10 ottobre 2025 – L’Italia Under 21 di Silvio Baldini centra la terza vittoria di fila nell... ► sport.quotidiano.net
Traffico Roma del 10 10 2025 ore 20:30
Luceverde Roma Buonasera ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare con coda in carreggiata in... ► romadailynews.it
Calciomercato Inter, Pastorello apre ai rinnovi di Acerbi e De Vrij
Molto del futuro della difesa dell’Inter passerà dai possibili rinnovi di Francesco Acerbi e Stefan... ► ilprimatonazionale.i
Il sogno di un crossover Marvel e DC in live action era quasi realtà con Deadpool!
Per decenni, il crossover tra Marvel e DC è stato il sogno proibito degli appassionati di fumetti. ... ► nerdpool.it
Atletico Madrid Inter 1 1 (4 2 d.c.r.): Bisseck risponde a Martin, ai rigori la spuntano i Colchoneros
Si è conclusa l’amichevole tra Atletico Madrid e Inter disputatasi al Benghazi International Stadiu... ► ilprimatonazionale.i
Il Piano casa del Comune di Milano è un flop: prometteva 10mila alloggi, se ne faranno 33
Da 10mila alloggi a 33, che arriveranno entro dieci anni. Forse. Il fallimento del Piano casa del C... ► lanotiziagiornale.it
Treviso, StatisticAll: il fattore umano al centro dell’era dei dati
Dal 16 al 19 ottobre, Treviso accoglie l’undicesima edizione di StatisticAll, quattro giorni per ca... ► sbircialanotizia.it
Roma Volley Club femminile, ricomincia la scalata: “Il sogno è tornare in A1”
Un obiettivo ben determinato è quello definito dalla Roma Volley Club in occasione della presentazi... ► ildifforme.it
VIDEO/ Madre e figlio uccisi: il dolore di Paupisi, l’ultimo viaggio di Elisa e Cosimo
Tempo di lettura: 2 minuti Un silenzio carico di dolore ha avvolto Paupisi oggi pomeriggio, mentre... ► anteprima24.it
In arrivo più soldi per le famiglie italiane: dal 2026, ecco come potrai averli
Più soldi per le famiglie già a partire dall’inizio del nuovo anno. Questi gli aumenti previsti per... ► temporeale.info
Medici di base sotto attacco: a rischio i dati sensibili di centinaia di pazienti
Un attacco informatico ha compromesso "Paziente consapevole", piattaforma privata utilizzata dai m... ► leccotoday.it
Matteo Forner muore a 45 anni schiacciato dalla pressa per l'uva. Il consigliere comunale stava controllando il macchinario nell'azienda di famiglia
CASTELCUCCO (TREVISO) - Incidente mortale sul lavoro nella serata di venerdì 10 ottobre all'azienda ... ► ilgazzettino.it
Lady Gaga nel cast del film Il Diavolo Veste Prada 2!
La star della musica è stata impegnata a Milano in alcuni ciak dell'atteso sequel con protagoniste M... ► movieplayer.it
"Mostriamoci nel verde" per la la giornata mondiale della salute mentale
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, si è svolta oggi la presentazione della... ► ilpiacenza.it
Casa Riformista chiude in piazza Strozzi. Renzi sprona Giani e punge Meloni
Una piazza raccolta ma partecipe, con circa trecento persone, bandiere e applausi che accompagnano... ► firenzetoday.it
L’industria in caduta libera, mai tanto male dal Covid
In tempi di Manovra, che l’industria italiana non sia solo ferma ma in caduta libera è una notizia ... ► lanotiziagiornale.it
La cantante Annalisa porta a casa 1,6 milioni, più del doppio dell’anno prima. Perché grazie al papà manager e a Giorgia Meloni risparmia 255 mila euro di tasse
Annalisa ha preso davvero il volo nell’ultimo anno. E con il lei il bilancio della società musical... ► open.online
Viviani dice addio alla carriera: “La bici mi ha dato tanto, è stato un viaggio incredibile”
Una carriera straordinaria quella di Elia Viviani. Uno degli Azzurri simbolo del ciclismo olimpico ... ► ilfaroonline.it
Bologna, anziana muore per gravi ustioni. L’allarme in ritardo e la scoperta del figlio. Indagata la badante
Il figlio l’ha trovata a letto con vestiti puliti, ma la madre di 85 anni era gravemente ustionata... ► open.online
Capello ammette: «Ecco chi è il più grande che ho allenato! Ronaldo? Dovevo prendere una decisione»
di Redazione Inter News 24Capello ha rivelato un grosso retroscena della sua carriera nel corso del ... ► internews24.com
Preghiera della sera del 10 Ottobre 2025: “Guarisci il mio cuore”
“Guarisci il mio cuore”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare s... ► lalucedimaria.it
L’allarme di Borrelli e la richiesta di interventi urgenti: "L'Irpinia non può diventare epicentro di illegalità"
SANTA LUCIA DI SERINO (Avellino) – Gli ultimi eventi registrati nel piccolo centro irpino destano ... ► avellinotoday.it
"Sali, ti porto da mamma": tentato adescamento a Matierno
Tensione nel quartiere Matierno per un presunto tentato adescamento ai danni di un bambino. Una do... ► salernotoday.it
Michael Cooper: "Io, i Lakers e le notti passate a studiare Bird. Bianchini? Un Pat Riley più basso"
Uno dei pilastri dei Lakers anni ’80, aveva il compito di fermare la stella dei Celtics: “Sapevo che... ► gazzetta.it
Alessandro Borghese si racconta: "Ho un figlio che non ho mai conosciuto"
Alessandro Borghese ospite di BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli, ha parlato del figlio che non ha ... ► napolitoday.it
Autostrada A1: chiusure notturne del tratto Valdarno Arezzo e della stazione Firenze Impruneta
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e degli impianti elettrici L'articolo Autost... ► firenzepost.it
Skyranger 30, il blindato con torrette anti droni di Rheinmetall. L’esercito tedesco ne ha ordinati 600: intercettano anche gli sciami
Roma, 10 ottobre 2025 - La Bundeswehr continua ad armarsi davanti alla minaccia russa. E se i droni... ► quotidiano.net
Cgil e Uil stroncano la Manovra: “Così il Paese va a sbattere”
La quarta Manovra del governo Meloni, o quel che si può intuire della prossima legge di Bilancio da... ► lanotiziagiornale.it
Il ministro Giuli: «Su Verdi in arrivo grandi soddisfazioni, lavoreremo sugli itinerari»
«Su Verdi ci prepariamo a darvi molte soddisfazioni, perché lavoreremo sugli itinerari verdiani, q... ► ilpiacenza.it
“Certi infortuni ti segnano”, le parole su Lukaku non lasciano dubbi
Il belga sta lavorando per tornare il prima possibile, ma le ultime dichiarazioni dell’agente sono ... ► spazionapoli.it
Papa Leone XIV da Mattarella il 14 ottobre
Papa Leone XIV sarà ricevuto il 14 ottobre al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Matt... ► lapresse.it
L’oroscopo di sabato 11 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Nell'oroscopo di sabato 11 ottobre 2025 prendetevi tutto il tempo per lasciar lavorare i neuroni: d... ► fanpage.it
Intervista a Claudio Di Manao, il subacqueo che ha voluto raccontare il suo amore per il mare
Abbiamo incontrato Claudio Di Manao presso la biblioteca L’arcipelago di Roma, collegato da remoto,... ► romadailynews.it
Ha un malore al volante e con il furgoncino finisce contro la caserma dei carabinieri
Attimi di paura nel pomeriggio del 10 ottobre in via Agazzano San Nicolò. Un 50enne mentre era all... ► ilpiacenza.it
Juventus Next Gen, Puczka brilla con l’Austria U21: rigore del momentaneo vantaggio e non solo, come è andata contro la Danimarca
di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, il terzino protagonista con l’Austria Under 21: fredde... ► juventusnews24.com
Salute mentale, Francesco Zizola: “180 scatti per guardarsi dentro”
Una persona su quattro in Italia convive con un disturbo mentale. Una mostra di fotografie a Roma r... ► tv2000.it
Cerea (Verona), studenti musulmani si tappano le orecchie durante la benedizione
Quattro studenti musulmani di 13 anni si sono tappati le orecchie durante la benedizione di un pless... ► tgcom24.mediaset.it
«Fatti ammonire e azzeriamo i tuoi debiti di gioco», la proposta degli strozzini di Fagioli. Ecco come ha risposto l’ex centrocampista della Juve
L’indagine era nata da un traffico di droga, ma ora sembra più uno spin-off dell’inchiesta sulle s... ► open.online
Il Senegal e la Costa d’Avorio non hanno ancora finito, mentre la Nigeria resta a caccia
2025-10-10 20:44:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101... ► justcalcio.com
Malagò: «Senza grandi eventi non si inaugurano nuovi impianti sportivi» (Calcio e Finanza)
Durante il Festival dello Sport a Trento è intervenuto anche Giovanni Malagò, ex presidente del Con... ► ilnapolista.it