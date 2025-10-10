Un importante impegno istituzionale con al UEFA ha riportato Dan Friedkin nella capitale, e due sono le promesse strappate al presidente giallorosso: la presenza alla prossima riunione di Lega ed una vicinanza maggiore alla Roma. Da questo secondo punto di vista la visita a Trigoria di questi giorni è un buon punto di partenza, un’occasione per un vertice con Gasperini, Ranieri e Massara nel quale il tema principale non può che essere stato il calciomercato di gennaio. L’imprenditore americano vuole, nei limiti del Fair Play Finanziario, esaudire i desideri dell’allenatore dopo l’opaco epilogo della sessione estiva, e Leggo segnala Joshua Zirkzee come uno dei nomi più caldi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Vertice tra Friedkin e Roma, il calciomercato sul piatto: concorrenza per Zirkzee