Vertice su Gaza in Egitto | Trump prepara un summit con i leader europei e arabi
Il presidente americano, Donald Trump, ha in programma di tenere un vertice dei leader mondiali su Gaza durante la sua visita in Egitto la prossima settimana. Lo scrive Axios. Secondo le fonti, il vertice è organizzato dal presidente egiziano Abdul Fattah al-Sisi, che ha già contattato e invitato diversi leader europei e arabi. Si prevede che parteciperanno leader o ministri degli Esteri di Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan e Indonesia. Il vertice, riporta Axios, potrebbe ottenere ulteriore sostegno internazionale per il piano di pace di Trump su Gaza, con accordi ancora da finalizzare sulla governance, la sicurezza e la ricostruzione di Gaza nel dopoguerra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
