Verso un’elettronica mille volte più veloce coi materiali quantistici

Lucascialo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente avanzamento nel thermal quenching del 1T-TaS? apre la strada a una svolta tecnologica paragonabile a quella dei transistor L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

