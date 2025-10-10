Verso Torino – Napoli Baroni spera di recuperare pedine fondamentali | le condizioni

In vista del prossimo match di campionato tra Torino e Napoli, Baroni spera di recuperare delle pedine fondamentali per la sua squadra Si avvicina sempre di più la sfida tra Torino e Napoli, in programma sabato 18 ottobre alle ore 18:00. I campioni d’Italia avranno modo di giocare prima delle pretendenti al titolo, cercando di metterle sotto pressione con un risultato positivo. Uscire con i tre punti in un campo ostico come quello dello ‘ Stadio Olimpico Grande Torino ‘, significherebbe avere consapevolezza di essere forti, considerando anche il tour de force che comincerà al rientro dalla sosta della Nazionali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

