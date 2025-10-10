Verso ReOlio 2025 | gli eventi che anticipano la 52ª Rassegna dell’Olio Extravergine di Reggello

In attesa di ReOlio, il nuovo format della Rassegna dell’Olio Extravergine di Reggello, giunta alla sua 52ª edizione e in programma dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, il territorio si prepara a vivere una settimana ricca di iniziative dedicate all’Oro verde di Reggello. ReOlio – questo il nuovo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: verso - reolio

L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (IRVO) ha partecipato al convegno "Verso il Consorzio di Tutela della DOC Menfi: identità, qualità e promozione" un importante evento tenutosi durante la manifestazione Inycon Menfi – Racconti di Terra e Mare, in occas - facebook.com Vai su Facebook

Sagre, feste medievali e transumanze: gli eventi della tradizione nel weekend del 12, 13 e 14 settembre 2025 - Sagre tradizionali, ma anche rievocazioni storiche e feste contadine di fine estate: il weekend si preannuncia ricco di eventi tra folklore e sapori tipici regionali. Come scrive siviaggia.it

Matera verso il 2026, due grandi eventi a Cava del Sole - Con questo obiettivo si accendono i riflettori sulla città dei Sassi in vista del 2026, anno in cui sarà Capitale mediterranea della Cultura e del ... Lo riporta ansa.it