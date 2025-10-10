Verso le Olimpiadi invernali La Regione potenzia i trasporti con una flotta tutta rinnovata
Una flotta completamente rinnovata e dal 6 al 22 febbraio 2026, durante il periodo dei Giochi olimpici invernali, 82 treni al giorno in servizio tra Milano Centrale e Tirano grazie al raddoppio della frequenza dei treni diretti (RE8) a cadenza semi-oraria – uno ogni 30 minuti - in entrambi i sensi fino alle 0.30 circa (ultime partenze da Tirano); effettuazione del servizio ogni ora (come festivo) ed estensione fino a mezzanotte circa della linea Colico – Chiavenna; sostituzione con bus dei treni locali da Lecco a Sondrio, potenziamento dei servizi di Trasporto pubblico locale (Tpl) nei cluster Valtellina e Milano, dove avranno luogo gli eventi sportivi e collegamenti ferroviari aeroportuali tra Malpensa e Milano Centrale con estensione dell’arco di servizio e della frequenza fino alle 2 circa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
-121 GIORNI ALLE OLIMPIADI: ULTIMATI GLI SPOGLIATOI ACCESSIBILI ALLO STADIO DEL GHIACCIO DI CORTINA Lo Stadio del Ghiaccio di Cortina, icona delle Olimpiadi del 1956, compie un nuovo passo verso il futuro. Sono stati ultimati i nuovi spogliat
