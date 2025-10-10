Verso le Olimpiadi invernali La Regione potenzia i trasporti con una flotta tutta rinnovata

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una flotta completamente rinnovata e dal 6 al 22 febbraio 2026, durante il periodo dei Giochi olimpici invernali, 82 treni al giorno in servizio tra Milano Centrale e Tirano grazie al raddoppio della frequenza dei treni diretti (RE8) a cadenza semi-oraria – uno ogni 30 minuti - in entrambi i sensi fino alle 0.30 circa (ultime partenze da Tirano); effettuazione del servizio ogni ora (come festivo) ed estensione fino a mezzanotte circa della linea Colico – Chiavenna; sostituzione con bus dei treni locali da Lecco a Sondrio, potenziamento dei servizi di Trasporto pubblico locale (Tpl) nei cluster Valtellina e Milano, dove avranno luogo gli eventi sportivi e collegamenti ferroviari aeroportuali tra Malpensa e Milano Centrale con estensione dell’arco di servizio e della frequenza fino alle 2 circa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

verso le olimpiadi invernali la regione potenzia i trasporti con una flotta tutta rinnovata

© Ilgiorno.it - Verso le Olimpiadi invernali. La Regione potenzia i trasporti con una flotta tutta rinnovata

In questa notizia si parla di: verso - olimpiadi

Verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Tirano si è aggiudicata i Giochi della Cultura

Verso le Olimpiadi. La montagna in scena tra performance e salite

Ussi, nel nuovo Annuario la prima foto dell’Italia verso le Olimpiadi 2028

verso olimpiadi invernali regioneVerso le Olimpiadi invernali. La Regione potenzia i trasporti con una flotta tutta rinnovata - Durante la rassegna internazionale ci saranno 82 treni al giorno in servizio sulla Milano- Secondo msn.com

OLIMPIADI 2026, ASSESSORE LUCENTE IN VALTELLINA: REGIONE LOMBARDIA HA POTENZIATO PIANO TRASPORTI IN VISTA DEI GIOCHI - com) Sondrio, 08 ottobre 2025 – “In vista delle Olimpiadi invernali del 2026, Regione Lombardia ha predisposto un notevole piano di potenziamento del servizio di trasporti, su ferro e ... mi-lorenteggio.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Verso Olimpiadi Invernali Regione