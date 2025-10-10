Una flotta completamente rinnovata e dal 6 al 22 febbraio 2026, durante il periodo dei Giochi olimpici invernali, 82 treni al giorno in servizio tra Milano Centrale e Tirano grazie al raddoppio della frequenza dei treni diretti (RE8) a cadenza semi-oraria – uno ogni 30 minuti - in entrambi i sensi fino alle 0.30 circa (ultime partenze da Tirano); effettuazione del servizio ogni ora (come festivo) ed estensione fino a mezzanotte circa della linea Colico – Chiavenna; sostituzione con bus dei treni locali da Lecco a Sondrio, potenziamento dei servizi di Trasporto pubblico locale (Tpl) nei cluster Valtellina e Milano, dove avranno luogo gli eventi sportivi e collegamenti ferroviari aeroportuali tra Malpensa e Milano Centrale con estensione dell’arco di servizio e della frequenza fino alle 2 circa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verso le Olimpiadi invernali. La Regione potenzia i trasporti con una flotta tutta rinnovata