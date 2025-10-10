Verso la luce la fotografica che sta per essere inaugurata ad Arezzo

Arezzo, 10 ottobre 2025 –  Si chiama «Verso la luce» ed è la fotografica che sta per essere inaugurata ad Arezzo.  Che cosa sappiamo delle donne contemporanee di Piero? Quali opere, pensieri ed emozioni sono andati perduti nella dannazione memoriae che ne ha cancellato le tracce? In occasione della ricorrenza della morte di Piero della Francesca, la Basilica di San Francesco di Arezzo inaugura la mostra Verso la Luce, un progetto dell'architettrice e fotografa Ernesta Caviola, promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, prova a rispondere a questi interrogativi e propone ipotesi interpretative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

