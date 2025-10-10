Verso la luce la fotografica che sta per essere inaugurata ad Arezzo
Arezzo, 10 ottobre 2025 – Si chiama «Verso la luce» ed è la fotografica che sta per essere inaugurata ad Arezzo. Che cosa sappiamo delle donne contemporanee di Piero? Quali opere, pensieri ed emozioni sono andati perduti nella dannazione memoriae che ne ha cancellato le tracce? In occasione della ricorrenza della morte di Piero della Francesca, la Basilica di San Francesco di Arezzo inaugura la mostra Verso la Luce, un progetto dell'architettrice e fotografa Ernesta Caviola, promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, prova a rispondere a questi interrogativi e propone ipotesi interpretative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: verso - luce
McConaughey svela il suo incubo di gioventù e la strada verso la luce
Scienza, interazione tra luce e materia: verso l’elettronica ultrarapida
Uscita dal tunnel dell’anoressia dopo anni di lotte, la giovane Chiara Mariani ora racconta la sua esperienza di “rinascita” per accompagnare i malati - e i loro genitori - nel viaggio verso la luce
John Henry Newman. La luce gentile che guida i nostri cuori verso Dio (a cura di Matteo Liut) C’è un’intuizione profonda nel cuore di ognuno di noi, una corrispondenza d’amore che riconosce il soffio della vita divina e ci spinge a seguirla. Testimone di quest - facebook.com Vai su Facebook
Segui la luce della luna verso la Terra dei Morti e brinda insieme a noi con il nuovo calice ufficiale de La Sposa Cadavere! È ricco di dettagli, in pieno stile Tim Burton! Disponibile su EMP https://emp.me/9ksp #lasposacadavere #corpsebride #timburto - X Vai su X
Verso la luce, apre la mostra fotografica di Ernesta Caviola - Appuntamento alla Basilica di San Francesco ad Arezzo, inaugurazione sabato 12 ottobre alle 18. Si legge su lanazione.it