Verissimo | gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 ottobre

Sabato 11 e domenica 12 ottobre su Canale 5, weekend in compagnia di “ Verissimo ”, condotto da Silvia Toffanin.. Sabato alle ore 16.30: Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, la “Iena” Roberta Rei. A Verissimo, dopo la dolorosa perdita di papà Siniša, la serenità ritrovata di Virginia Mihajlovic accanto ai suoi piccoli Violante e Leone Siniša. E ancora, il racconto di vita, tra luci e ricordi sconvolgenti, dell’ex calciatore Andrea Carnevale, il periodo difficile di Michela Miti, ex attrice, protagonista di molte commedie degli anni ’80 e la voce di Clara. In studio, anche l’attore Giampaolo Morelli con la moglie Gloria Bellicchi e infine, direttamente da “La forza di una donna”, l’attrice Seray Kaya che nella serie di Canale 5 interpreta il ruolo di Sirin. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Verissimo: gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 ottobre

