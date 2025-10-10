Vergogna Paolo Sottocorona la denuncia di Enrico Mentana | cosa è successo dopo la sua morte

La scomparsa improvvisa di Paolo Sottocorona, storico meteorologo e volto amatissimo di La7, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della televisione italiana. A poche ore dalla diffusione della notizia, il dolore collettivo si è però trasformato in polemica, a causa di alcuni commenti sui social che hanno suscitato indignazione e rabbia. Sottocorona, 77 anni, era considerato una presenza rassicurante per milioni di telespettatori, eppure la sua morte è stata strumentalizzata da chi ha voluto legarla, senza alcuna prova, ai vaccini contro il Covid. Sui social, infatti, sono comparsi messaggi che hanno fatto rabbrividire per la loro crudeltà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it