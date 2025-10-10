Veramente abbiamo paura del burger di ceci? Il paradosso della guerra del meat sounding

Gamberorosso.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa vuole mettere al bando il “meat sounding” e riscrivere il vocabolario del cibo. Ma come chiameremo allora le polpette di ceci o il latte di mandorla? Quando l’ideologia arriva a tavola, a farne le spese è il linguaggio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

