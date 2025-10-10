Ventura | Ho rinunciato alla Serie A per il Napoli in C chi l’avrebbe fatto? Andai via per un rigore sbagliato di Calaiò

L’allenatore Giampiero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni oggi pomeriggio a Stile Tv nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma. Le parole di Ventura. «Ho fatto qualcosa che nessun allenatore di serie A avrebbe fatto: ho rinunciato alla serie A per allenare il Napoli in C dove non c’erano maglie né palloni. Non l’ho fatto per motivi economici e neanche professionali, ma perché sentivo affetto e Napoli non poteva stare in quelle condizioni. Mi sono buttato, ho vissuto le macerie e sono davvero felice che il Napoli ora sia in Champions. Andai via perché Calaiò sbagliò un rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

