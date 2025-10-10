Venezuela la dittatura che spaventa il mondo da Chávez il ribelle a Maduro che ha spostato il Natale a ottobre

Il premio Nobel per la pace a María Corina Machado amplifica la forza di una donna che con coraggio ha lottato e lotta contro il regime di Maduro. Ma qual è la storia politica del Venezuela? Essa è intrinsecamente legata alle sollevazioni militari, ai colpi di stato riusciti e ai tentativi falliti. E Dal 1830, quando fu proclamato Stato indipendente e autonomo, il paese sudamericano ha vissuto almeno cinque colpi di stato ufficiali, tutti con la partecipazione decisiva dell’esercito, spesso sostenuto da movimenti civili. Il primo colpo di stato della storia venezuelana moderna avvenne il 19 dicembre 1908, quando il generale Juan Vicente Gómez approfittò dell’assenza del presidente Cipriano Castro per instaurare una dittatura che sarebbe durata fino alla sua morte, nel 1935. 🔗 Leggi su Cultweb.it

