Vendite da Record per Taylor Swift con The Life of a Showgirl

Donnemagazine.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taylor Swift celebra un nuovo straordinario successo con "The Life of a Showgirl", superando record di vendite e affermandosi come icona della musica contemporanea. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

vendite record taylor swiftTaylor Swift supera Adele: il nuovo album «The Life of a Showgirl» batte ogni record - Taylor Swift ha appena scritto un nuovo capitolo nella storia della musica con il suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl. Si legge su panorama.it

vendite record taylor swiftTaylor Swift batte il record di Adele nelle vendite con l'album "The Life of a Showgirl" - Nonostante recensioni contrastanti, il dodicesimo album di Taylor Swift continua a battere record, incluso quello di Adele per numero di copie vendute nella prima settimana ... Secondo msn.com

