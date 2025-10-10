Vendite da Record per Taylor Swift con The Life of a Showgirl
Taylor Swift celebra un nuovo straordinario successo con "The Life of a Showgirl", superando record di vendite e affermandosi come icona della musica contemporanea. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: vendite - record
Ultimo è da record di vendite ma ci sono problemi di conti
Viktor Gyokeres ha registrato il record del club dell’Arsenal per le vendite di camicie
Nintendo Switch 2, vendite record nel primo mese di vendita (nonostante il prezzo)
Il Regno Unito ha registrato in settembre un record storico per le vendite di auto elettriche: 72.779 BEV immatricolate in un solo mese, +29,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, trainando l’elettrico verso una quota sempre più significativa nel mercato auto - facebook.com Vai su Facebook
La Honda Prelude ritorna ed è già un successo: vendite record https://ift.tt/nfXyH3h - X Vai su X
Taylor Swift supera Adele: il nuovo album «The Life of a Showgirl» batte ogni record - Taylor Swift ha appena scritto un nuovo capitolo nella storia della musica con il suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl. Si legge su panorama.it
Taylor Swift batte il record di Adele nelle vendite con l'album "The Life of a Showgirl" - Nonostante recensioni contrastanti, il dodicesimo album di Taylor Swift continua a battere record, incluso quello di Adele per numero di copie vendute nella prima settimana ... Secondo msn.com