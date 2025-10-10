’Vén - Vignaioli e terroir’ Tre giorni di vino e cultura

Saranno oltre 90 le cantine nazionali, di cui 30 provenienti dalla Regione Emilia-Romagna, presenti nella tre giorni di degustazioni organizzata dentro e fuori il Pavaglione di Lugo. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre la città ospiterà la terza edizione della rassegna ’Vén - Vignaioli e terroir’, evento dedicato al vino artigianale, ai vignaioli indipendenti e alla valorizzazione del territorio. "Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori Giacomo Ghiselli e Matteo Sangiorgi Rossi – è di consolidare l’evento nell’autunno lughese per avvicinare appassionati e curiosi al mondo del vino, valorizzare il centro storico della città, dare linfa alle attività commerciali locali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

