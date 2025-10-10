vela ugolini giubilei stringono i denti e restano in vetta ai mondiali nacra 17 in sardegna

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei tengono botta nonostante un paio di passaggi a vuoto e restano in vetta alla classifica generale dopo la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento nel Golfo degli Angeli a Cagliari. Day-4 in cui si sono disputate altre tre regate della flotta Gold, portando a cinque il numero di prove completate sin qui nella seconda fase della manifestazione (Final Series). La coppia azzurra, che aveva dominato la scena ieri con due successi nelle prime due regate della Gold Fleet, ha collezionato oggi un primo, un ottavo ed un decimo posto (scartato per ora come peggior risultato nelle Finali) conservando la leadership della graduatoria assoluta e avvicinandosi all’obiettivo di qualificarsi per la finalissima a quattro che assegnerà il titolo iridato e le altre medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

