Vela Germani-Caruso quarte dopo il primo giorno di final series ai Mondiali 49erFx
Rimangono in scia Jana Germani-Bianca Caruso dopo il quarto giorno di competizioni, nonché il primo di final series, ai Mondiali 2025 di vela, classe 49erFx. Le azzurre infatti dopo le uniche due regate andate in scena quest’oggi sono rimaste ai piedi del podio, non distanti dal gradino più basso. Nello specifico le nostre due portacolori hanno trovato un piazzamento al quindicesimo posto nel primo segmento, per poi scivolare al venticinquesimo (posizione scartata) nel secondo, ottenendo così complessivamente 66 punti netti. Le iberiche Paula Barcelò-Maria Cantero si sono invece attestate nella terza posizione provvisoria con 62 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
