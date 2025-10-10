Veggie burger c' è un multiverso dove vietarlo è una priorità Il problema è che quel multiverso è l' Europa

Le destre al Parlamento europeo trovano il tempo di votare il divieto di usare burger, salsiccia o bistecca per identificare le alternative vegane. Mentre il mondo cade a pezzi. 🔗 Leggi su Wired.it

veggie burger c 232C'&#232; un multiverso dove vietare il nome “veggie burger” è una priorità. Il problema è che quel multiverso è l'Europa - O meglio, vietare l'uso di parole come “burger”, “salsiccia” o “bistecca” se associate a prodotti vegetali, vegani o alla carne coltivata in laboratorio. Da wired.it

veggie burger c 232Vieteranno il termine «veggie burger»? Chiamiamolo «nonbistecca» - Il Parlamento Europeo si appresta a sostenere una norma che vuole impedire l'uso per prodotti vegetali di nomi tradizionalmente collegati alla carne. Scrive corriere.it

