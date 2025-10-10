Veggie burger c' è un multiverso dove vietarlo è una priorità Il problema è che quel multiverso è l' Europa
Le destre al Parlamento europeo trovano il tempo di votare il divieto di usare burger, salsiccia o bistecca per identificare le alternative vegane. Mentre il mondo cade a pezzi. 🔗 Leggi su Wired.it
C'è un multiverso dove vietare il nome “veggie burger” è una priorità. Il problema è che quel multiverso è l'Europa - O meglio, vietare l'uso di parole come “burger”, “salsiccia” o “bistecca” se associate a prodotti vegetali, vegani o alla carne coltivata in laboratorio. Da wired.it
