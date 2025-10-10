Vedova per Covid giudici | deve ridare 200.000 euro all’assicurazione
i giudici della Corte di appello hanno stabilito che la vedova, madre di due figli minori, deve anche a pagare le spese legali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: vedova - covid
Vedova di Parma costretta a restituire 200mila euro d’indennizzo per la morte del marito durante il Covid
Un uomo morì di Covid, la vedova deve ridare 200mila euro all'assicurazione
Rimane vedova per il Covid, ora le chiedono 200mila euro: la sua storia fa indignare l’Italia
Uomo morto di Covid, la vedova deve restituire 200mila euro Pusher e spacciatori invadono via Leporati Il ministro Giuli a Parma: "Fondi per Verdi e Guareschi" Il centro trasformato in un set per "Acqua di Parma": tutti "innamorati" di Michael Fassbender e Sab - facebook.com Vai su Facebook
Vedova di Parma costretta a restituire 200mila euro d’indennizzo per la morte del marito durante il Covid - X Vai su X
CRONACA Marito morì di Covid, deve ridare 200.000 euro all’assicurazione - Ma i giudici della Corte di appello hanno invece ribaltato il verdetto, condannando la vedova anche a pagare le spese legali. Segnala statoquotidiano.it
Parma, vedova per il Covid deve restituire 200.000 euro alla polizza assicurativa: «E dovrà pagare anche le spese legali» - La sentenza della Corte d'appello di Bologna: la donna ha due figli minorenni e il marito lavorava in una concessionaria d'auto. msn.com scrive