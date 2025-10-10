Vecchi spiega | Seconde squadre fondamentali lo dicevo da anni Ecco l’obiettivo dell’Inter U23 i nostri talenti…

Internews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Stefano Vecchi, allenatore dell’Inter U23, sul suo inizio di stagione con la seconda squadra nerazzurra. Tutti i dettagli in merito. Stefano Vecchi ha parlato al Corriere della Sera del nuovo progetto dell’ Inter con l’ U23. PRIMI MESI CON L’INTER U23 – «Per quello che si è visto nelle prime otto gare, posso dire che il gruppo lavora bene. Sta facendo dei passi avanti ed è formativo poterci confrontare con squadre di C. Ci costringono ad andare sempre più forte. I ragazzi lo stanno facendo, i risultati sono soddisfacenti». IMPORTANZA DELLE SECONDE SQUADRE – «L’ho sempre ritenuto uno step fondamentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

vecchi spiega seconde squadre fondamentali lo dicevo da anni ecco l8217obiettivo dell8217inter u23 i nostri talenti8230

© Internews24.com - Vecchi spiega: «Seconde squadre fondamentali, lo dicevo da anni. Ecco l’obiettivo dell’Inter U23, i nostri talenti…»

In questa notizia si parla di: vecchi - spiega

vecchi spiega seconde squadreVecchi: "Inter U23, ecco i nostri obiettivi per la stagione. Da anni parlavo di seconde squadre perché..." - Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Secondo msn.com

C. Lucarelli sulle seconde squadre: "Meglio la Primavera o i prestiti" - com l’ex attaccante e attuale allenatore, attualmente svincolato, Cristiano Lucarelli ha parlato anche del progetto Seconde. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Vecchi Spiega Seconde Squadre