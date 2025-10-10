Vecchi spiega | Seconde squadre fondamentali lo dicevo da anni Ecco l’obiettivo dell’Inter U23 i nostri talenti…

Inter News 24 Le parole di Stefano Vecchi, allenatore dell’Inter U23, sul suo inizio di stagione con la seconda squadra nerazzurra. Tutti i dettagli in merito. Stefano Vecchi ha parlato al Corriere della Sera del nuovo progetto dell’ Inter con l’ U23. PRIMI MESI CON L’INTER U23 – «Per quello che si è visto nelle prime otto gare, posso dire che il gruppo lavora bene. Sta facendo dei passi avanti ed è formativo poterci confrontare con squadre di C. Ci costringono ad andare sempre più forte. I ragazzi lo stanno facendo, i risultati sono soddisfacenti». IMPORTANZA DELLE SECONDE SQUADRE – «L’ho sempre ritenuto uno step fondamentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

