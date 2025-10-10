Vaticano Leone XIV pubblica la sua prima esortazione apostolica | Dilexi te iniziata da Papa Francesco sull' amore verso i poveri

Nel documento, il pontefice denuncia con forza le gravi carenze della società contemporanea nel contrastare le cause strutturali della povertà. Parla senza mezzi termini della “dittatura dell’economia che uccide” e della “cultura dello scarto”, concetti già espressi a più riprese da papa Francesco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaticano, Leone XIV pubblica la sua prima esortazione apostolica: "Dilexi te", iniziata da Papa Francesco sull'"amore verso i poveri"

In questa notizia si parla di: vaticano - leone

Papa Leone XIV resta ai Castelli Romani: rinviato il ritorno in Vaticano

Parolin smentisce Leone XIV: cosa sta succedendo in Vaticano

Papa Leone XIV annuncia: "Fra qualche giorno farò ritorno in Vaticano"

Vaticano – #Giubileo della #VitaConsacrata, Papa Leone XIV: “Per voi, per noi, il Signore è tutto!” https://infoans.org/sezioni/notizie/item/25699-vaticano-giubileo-della-vita-consacrata-papa-leone-xiv-per-voi-per-noi-il-signore-e-tutto… - X Vai su X

Vaticano, consegnato a Papa Leone XIV il sale di Cervia - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone rivoluziona lo IOR e gli investimenti del Vaticano. Cosa cambia ora? - Papa Leone XIV riforma la finanza vaticana: con il motu proprio Coniuncta Cura lo IOR perde l'esclusiva sugli investimenti. Scrive money.it

Leone XIV chiamato a fare da 'facilitatore' nella crisi Venezuelana, l'appello della Nobel per la Pace e la lettera di Maduro - Il Vaticano – e Papa Leone XIV in particolare – sono stati chiamati ad avere un ruolo da facilitatore nella spaventosa crisi che si sta trascinando da anni in Venezuela. Da msn.com