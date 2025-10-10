Vaticano Leone XIV pubblica la sua prima esortazione apostolica | Dilexi te iniziata da Papa Francesco sull' amore verso i poveri

Nel documento, il pontefice denuncia con forza le gravi carenze della società contemporanea nel contrastare le cause strutturali della povertà. Parla senza mezzi termini della “dittatura dell’economia che uccide” e della “cultura dello scarto”, concetti già espressi a più riprese da papa Francesco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

