VAS è il film che spinge la Gen Z a chiedersi | Quanto fa male il mondo fuori? | il trailer in anteprima

Vanityfair.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, vi mostriamo (in anteprima) il trailer della pellicola che esplora il disagio di una generazione nell'era in cui il reale e il virtuale si confondono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

vas 232 il film che spinge la gen z a chiedersi quanto fa male il mondo fuori il trailer in anteprima

© Vanityfair.it - VAS è il film che spinge la Gen Z a chiedersi: «Quanto fa male il mondo fuori?»: il trailer in anteprima

In questa notizia si parla di: film - spinge

Cerca Video su questo argomento: Vas 232 Film Spinge