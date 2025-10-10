VAS è il film che spinge la Gen Z a chiedersi | Quanto fa male il mondo fuori? | il trailer in anteprima
Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, vi mostriamo (in anteprima) il trailer della pellicola che esplora il disagio di una generazione nell'era in cui il reale e il virtuale si confondono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: film - spinge
CORTO CHE PASSIONE 7: Il meglio dei #film brevi al Politeama Italia di #Bisceglie. SOLO MARTEDI 14 OTTOBRE 2025 alle ore: 16:30 durata: 70' minuti costo: 5€ 1. SUPERBI di Nikola Brunelli (2024) Dal 1864, Superbi produce le olive ascolane più fam - facebook.com Vai su Facebook
Con #Unabattagliadopolaltra, nelle sale dal 25 settembre, #PaulThomasAnderson firma un libero riadattamento contemporaneo di #Vineland (1990), romanzo di #ThomasPynchon. Il film non è né un thriller classico né una satira, ma una miscela brillante di c - X Vai su X