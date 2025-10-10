Varnier | Sinner primo volontario di Milano-Cortina Già 180mila richieste

Dal Teatro Sociale del Festival dello Sport, durante l'evento con Giovanni Malagò e Carolina Kostner, Andrea Varnier, presidente e CEO della Fondazione Milano Cortina 2026, ha sottolineato il grande successo delle Olimpiadi invernali, anche per l'enorme risposta dei volontari, iniziata da Jannik Sinner.

