L’intervista di Raphael Varane al quotidiano L’Equipe dell’aprile del 2024, ha fatto notizia, conquistando la prima pagina pressocché ovunque. Il calciatore metteva sotto accusa i colpi di testa che potevo provocare pesanti traumi cerebrali, con conseguenze dirette sulla sua salute mentale. «Al Manchester United ci avevano consigliato di non fare più di 10 colpi di testa in allenamento . Mio figlio di 7 anni gioca a calcio e io gli consiglio di non giocare di testa”, racconta il nazionale francese, che spiega anche che “tante volte noi giocatori non lo capiamo, non pensiamo nemmeno a fare un test. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Varane: «È frustrante vedere quanto poco si stia facendo per tutelare i bambini dai rischi dei colpi di testa»