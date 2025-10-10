Vanessa Incontrada e la scrittrice Camilla Läckberg anticipazioni della serie Erica
Vanessa Incontrada è la protagonista della fiction Erica, prossimamente in onda su Canale5, serie diretta da Ciro D’Emilio e adattamento della serie franco-belga che prende ispirazione dalla saga della scrittrice di gialli Camilla Läckberg, tra le più apprezzate al mondo. Durante le riprese, che sono iniziate il 14 luglio tra Roma e Piombino, in provincia di Livorno, la scrittrice ha fatto visita sul set. Ecco le prime anticipazioni e cosa sappiamo. Vanessa Incontrada con la scrittrice Camilla Läckberg per la serie Erica. Stando alle prime anticipazioni, sarebbero previste tre prime serate della serie Erica: la fiction è una coproduzione 7Verticale con RTI Mediaset. 🔗 Leggi su Dilei.it
