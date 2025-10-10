Vandalizzata la sede di Fratelli d' Italia oggi Meloni in San Lorenzo

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vandali contro la sede di Fratelli d'Italia. Nella notte ignoti hanno vergato la sede di piazza Oberdan con scritte offensive e simboli anarchici. Sul posto, questa mattina, si è recata la digos che ora sta svolgendo accertamenti.   "Ecco questa, stamattina, la sede di Fratelli d’Italia Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vandalizzata - sede

È stata vandalizzata la sede della Cgil

Vandalizzata la sede della terza circoscrizione, uffici chiusi al pubblico

Vandalizzata la sede dei giovani di Forza Italia a Roma. La scritta choc: "Fuori i fascisti"

vandalizzata sede fratelli dVandalizzata la sede di Fratelli d'Italia, oggi Meloni in San Lorenzo - Nella notte ignoti hanno vergato la sede di piazza Oberdan con scritte offensive e simboli anarchici. Segnala firenzetoday.it

Imbrattata nella notte la sede di Fratelli d’Italia a Firenze - La sede di Fratelli d’Italia in piazza Oberdan è stata imbrattata nella notte con scritte offensive e simboli anarchici. gonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vandalizzata Sede Fratelli D