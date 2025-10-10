Valtellina Wine Trail 2025 ci siamo | una festa tra sport vino e cultura
Dal 1° al 9 novembre Sondrio diventa il cuore pulsante della Valtellina Wine Trail, la storica gara di trail running che trasforma la provincia al centro delle Alpi in un grande palcoscenico a cielo aperto. La 12ª edizione è stata presentata ufficialmente presso Palazzo Lombardia, con Massimo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: valtellina - wine
“Se aspetti l’ultimo minuto per iscriverti a Valtellina Wine Trail, rischi di guardarlo solo dal marciapiede: i pettorali volano .. Valtellina Wine Trail 202, sabato 8 novembre, tre percorsi tra borghi e vigneti terrazzati. Distanze & start • 42 km — partenza Tirano 9: - facebook.com Vai su Facebook
VALTELLINA WINE TRAIL, ASSESSORE SERTORI: SPORT E PRODUZIONI LOCALI CONNUBIO VINCENTE PER CONOSCERE IL TERRITORIO - LA ‘FAMILY WINE TRAIL’ ULTIMA TAPPA DEL PROGETTO ‘CUORI OLIMPICI’ CHE CELEBRA LE 12 PROVINCE CONNESSE DALLE VIE A CINQUE CERCHI (mi- Da mi-lorenteggio.com
Valtellina Wine Trail: la corsa al pettorale è già ai nastri di partenza - La manifestazione regina dell’autunno del trail mette a disposizione quest’anno sulle tre classiche distanze competitive 3600 pettorali, in più rispetto alla scorsa edizione. sportmediaset.mediaset.it scrive