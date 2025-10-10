Valorizzazione dei cimitari via ai lavori Castel del Piano | illuminazione e decoro

Prosegue l’attività di riqualificazione, messa in sicurezza e valorizzazione dei cimiteri comunali, con interventi in quello di città e nelle strutture periferiche. Stanno infatti per partire i lavori al cimitero di Castel del Piano. A darne notizia è l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini. "L’Amministrazione ha deciso di portare avanti un’attività volta alla valorizzazione dei nostri cimiteri, luoghi della memoria per eccellenza per la comunità, che al momento dell’insediamento dell’attuale giunta versavano in uno stato di profondo degrado. Abbiamo quindi scelto di investire sulla riqualificazione sia del cimitero di città, con risorse complessive pari a 1,4 milioni di cui 480mila subito nel 2025, nonché su numerosi cimiteri di periferia al fine di migliorare anche le strutture decentrate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

