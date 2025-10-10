Valorizzazione degli itinerari ed eventi delle valli | patto tra Visit Romagna e Gal L’Altra Romagna

Forlitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata sottoscritta, in occasione del TTg di Rimini, la Convenzione tra Visit Romagna e il Gal L’Altra Romagna, che darà avvio a una importante progetto di marketing territoriale dedicato alla promozione delle valli e dell’aAppennino dei 25 Comuni forlivesi e ravennatiAlla firma erano presenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valorizzazione - itinerari

Cerca Video su questo argomento: Valorizzazione Itinerari Eventi Valli