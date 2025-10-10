Valico di Fernetti | Il piazzale è sicuro per utenti e operatori
L'assessore regionale alle infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha effettuato, oggi, un sopralluogo al valico di Fernetti per constatare la situazione dell'area dei controlli. "In precedenza - ha spiegato Amirante - il piazzale si caratterizzava per la presenza della ghiaia e per una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: valico - fernetti
22enne arrestata per omicidio e rapina al valico di Fernetti, cos'ha fatto a Berlino nel 2024
Al valico di Fernetti aperta la corsia riservata ai mezzi pesanti. La misura dopo i disagi iniziati a Ferragosto con i lavori sulla superstrada slovena H4 - facebook.com Vai su Facebook
Due corsie, da oggi, per i controlli di frontiera al valico di Fernetti. Dovrebbero servire a ridurre i tempi di transito. - X Vai su X
ViabilitÃ : Amirante, piazzale Fernetti sicuro per utenti e operatori - "Il sopralluogo al valico di Fernetti è stato importante per constatare la rinnovata situazione dell'area dei controlli. Secondo ilgazzettino.it
Valico di Fernetti: aperta la seconda corsia - Dovrebbe snellire il traffico in aumento per la reintroduzione dei controlli ai confini e la parziale chiusura della slovena H4 ... Segnala rainews.it