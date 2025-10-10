Valeria Marini il dolore per la mamma Gianna Orrù | Pronta a scusarmi Cos’è successo

Non è la prima volta che Valeria Marini parla del rapporto complicato con la mamma Gianna Orrù: le difficoltà sono sorte negli ultimi anni, dopo che la Orrù è stata vittima di truffa. A esacerbare la situazione anche “l’accusa” da parte della mamma Gianna di aver “sfruttato la situazione per visibilità”. Più volte la Marini ha smentito questa versione. A La Vita in Diretta, ha detto di essere pronta a scusarsi. Valeria Marini e il legame difficile con la mamma Gianna Orrù. “È successo qualcosa che non dirò mai, qualcosa di abbastanza grave”, queste sono state le parole di Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, a Domenica In. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Valeria Marini, il dolore per la mamma Gianna Orrù: “Pronta a scusarmi”. Cos’è successo

In questa notizia si parla di: valeria - marini

Valeria Marini ospite di 'Venerdì da star' a Eliopoli

Valeria Marini truffata: l’ultimo video caricato da un altro canale

Truffa a Valeria Marini: il video della canzone 'Baci stellari'

Una gravidanza arrivata quando aveva appena 14 anni e la decisione di abortire. Lo racconta Valeria Marini che ricorda quanto accaduto con all’epoca. Il bambino che aspettava era figlio di un uomo molto più grande - facebook.com Vai su Facebook

Valeria Marini: “Mamma si è isolata dopo la truffa”/ “Mai usata questa situazione per visibilità” - Valeria Marini è stata ospite ieri pomeriggio de La Vita in diretta e nell'occasione è tornata a parlare del suo rapporto con la mamma Gianna Orrù ... Riporta ilsussidiario.net

Valeria Marini in lacrime a La vita in diretta: “Voglio fare pace con mia mamma, l’isolamento è troppo” - Negli ultimi mesi la showgirl Valeria Marini ha più volte raccontato in televisione del momento difficile che sta vivendo con sua madre e del loro rapporto, che ha subito una brusca battuta d’arresto. Riporta isaechia.it