Valentino Rossi scintille ai box | bufera in MotoGP
Dopo il nono titolo di Marquez, per Valentino Rossi è un momento molto particolare. Le frizioni nei box sono state accese e hanno scatenato la bufera. Il Mondiale 2025 è stato tra i più combattuti degli ultimi anni, ma con un epilogo piuttosto prevedibile: Marquez ha dominato la scena, conquistando gara dopo gara con una superiorità quasi imbarazzante. Dietro di lui, invece, il gruppo degli inseguitori non è riuscito a tenere il passo. Francesco Bagnaia, protagonista assoluto due stagioni fa, ha vissuto un’annata difficile, con troppi alti e bassi rispetto al trionfo del 2023. In mezzo a tutto ciò, Rossi ha continuato a osservare e a lavorare nel suo nuovo ruolo di team owner, vedendo crescere la propria creatura con orgoglio e qualche inevitabile grattacapo. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: valentino - rossi
Valentino Rossi e il suo garage di auto da collezione
WEC, McLaren ringrazia Ferrari in GT. 2° posto per Valentino Rossi
Il GT World Challenge infiamma il Misano World Circuit. In pista anche il campione del mondo Valentino Rossi
Quanti mondiali hanno vinto Valentino Rossi e Marc Marquez e perché il numero può cambiare per la #MotoGP - X Vai su X
Valentino Rossi VR46 Official - facebook.com Vai su Facebook
IGTC, Valentino Rossi al via della 8 Ore di Indianapolis LIVE su Sky - Valentino Rossi prenderà parte alla 8 Ore di Indianapolis domenica 18 ottobre, quinto round dell'Intercontinental GT Challenge. Riporta sport.sky.it