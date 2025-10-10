Valentino Rossi scintille ai box | bufera in MotoGP

Dopo il nono titolo di Marquez, per Valentino Rossi è un momento molto particolare. Le frizioni nei box sono state accese e hanno scatenato la bufera. Il Mondiale 2025 è stato tra i più combattuti degli ultimi anni, ma con un epilogo piuttosto prevedibile: Marquez ha dominato la scena, conquistando gara dopo gara con una superiorità quasi imbarazzante. Dietro di lui, invece, il gruppo degli inseguitori non è riuscito a tenere il passo. Francesco Bagnaia, protagonista assoluto due stagioni fa, ha vissuto un’annata difficile, con troppi alti e bassi rispetto al trionfo del 2023. In mezzo a tutto ciò, Rossi ha continuato a osservare e a lavorare nel suo nuovo ruolo di team owner, vedendo crescere la propria creatura con orgoglio e qualche inevitabile grattacapo. 🔗 Leggi su Sportface.it