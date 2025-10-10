Valditara a Taranto La protesta di ATA e docenti FLC CGIL
Tarantini Time Quotidiano “Siamo qui vestiti come scolaretti anni ‘50 perché è a quel tempo che la riforma delle linee guide di questo Governo ci vuole riportare”. Viviana Lusso, segretaria generale della FLC CGIL di Taranto, insieme ad altri docenti di Taranto e provincia e la presidente di Proteo Fare Sapere, aspetta così il ministro dell’Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara, in città per l’inaugurazione di alcuni laboratori. “Il responsabile di quel ministero da cui è scomparsa strategicamente la parola “pubblica” riferita all’istruzione sceglie ancora una volta di parlare di scuola lontano dalle scuole, senza confrontarsi con dirigenti, docenti, personale ATA, gli stessi – dice Viviana Lusso – che oggi lontano da questa vetrina, in migliaia, affrontano la sfida di lavorare e formare le nuove generazioni, in scuole fatiscenti, senza laboratori interni, accalendosi di colleghi precari a vita. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
