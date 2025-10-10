valcurone in musica la rassegna

Valcurone in musica, con i maestri del Suonare, Suonare Quartet e le note Barocco. La rassegna Valcurone in Musica arriva a Cernusco Lombardone con nuovi suoni e atmosfere nel cuore della Brianza lecchese. Il prossimo evento in calendario è in programma venerdì sera, il 10 ottobre, alle 21 nella chiesa dei Santi Dionigi e Lorenzo a Cernusco appunto, un gioiello architettonico che farà da sfondo a un’esperienza musicale immersiva e raffinata. Protagonista della serata saranno i musicisti del Suonare, Suonare Quartet: Paolo Corneo al pianoforte e continuo, Giuseppe Giani al clarinetto, Pierantonio Merlini alla tromba e Domenico Riu al trombone, docenti della Scuola di Musica Suonare,Suonare, promossa dall’Associazione Sinapsi APS, una delle realtà promotrici della rassegna insieme all’associazione ProMontevecchia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

