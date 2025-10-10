Vaccino Covid tra errori e omissioni | dall' efficacia del siero al nesso causale sui decessi - il WORKING PAPER dell' Università di Firenze
Un working paper dell'Università di Firenze dal nome "L'informazione statistica sui vaccini anti-COVID-19. Il caso Italia tra errori, mistificazioni e omissioni"pone l'attenzione sugli errori di metodo in Italia sulla "pandemia" Un working paper dell'Università di Firenze dal nome "L'informaz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: vaccino - covid
Vaccino Covid e problemi agli occhi, rilevati danni irreversibili all'endotelio corneale che causano vista offuscata, edemi o cecità - LO STUDIO
Usa, Retsef Levi alla guida del gruppo su vaccino Covid del CDC: "Sono scettico nei confronti dei sieri mRna, portano a morte improvvisa"
Vaccino Covid, il TESTO del verbale Cts 7 giugno 2021, Abrignani e Palù: "Non è giusto inoculare i giovani, a morire può essere mia figlia"
, . . Il vaccino antinfluenzale e anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta, la vaccinazione è racco - facebook.com Vai su Facebook
Vaccino Covid e influenza, chi deve farlo: categorie a rischio e come prenotare - X Vai su X
Vaccini anti-Covid: lo studio che scuote la fiducia nei dati ufficiali In evidenza - Un’ombra lunga si allunga sulla gestione dei dati ufficiali della pandemia. Lo riporta gazzettadellemilia.it
Anche il consenso informato al vaccino Covid è un atto medico - Tuttavia, sia nella prima che seconda versione del modulo di consenso si parla genericamente di professionisti o personale sanitario ma senza mai specificare che ci debba essere un medico a ... Segnala quotidianosanita.it