"Creare l’invaso del terrente Palamina a Montetiffi, una frazione del Comune di Sogliano al Rubicone, rinomata per la sua storica abbazia millenaria e per la sua posizione in cima ad un massiccio roccioso che domina la vallata del fiume Uso ed è ubicata in mezzo a due torrenti: il Palamina e il Tornano che formano l’Uso". L’idea da tempo è del geometra Gaetano Vacchetti, originario di Sogliano, dipendente in pensione del Consorzio di Bonifica, che ne sentì parlare dall’ingegnere Carlo Sapignoli, cofondatore con lo storico e rinomato Gioachino Volpe, primo presidente del Consorzio di Bonifica Integrale della Vallata del Uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vacchetti rilancia l'idea dell'invaso del Palamina