Va in vacanza e lascia morire la madre di stenti | Antonella Marrella potrebbe essere assolta per disturbi mentali

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se Antonella Marrella sarà imputabile lo stabilirà una perizia del consulente nominato dal giudice per accertare il suo stato mentale. Per il perito della difesa, il neuropsichiatra Zoccali, la capacità di intendere e di volere della 49enne è pazialmente compromessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

