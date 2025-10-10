Va a pescare trote torna a casa con 337 palline da tennis e 7 palloni

Bagni di Lucca, 10 ottobre 2025 – Va a pescare le trote e torna a casa con 337 palline da tennis e 7 palloni da calcetto! Un’insolita e abbondante pesca da parte di Giorgio Piercecchi, abitante in Corsena di Bagni di Lucca, appassionato pescatore che frequenta il torrente Lima, dove solitamente va alla ricerca di trote. Ma l’altro giorno, incuriosito per aver visto diverse palline da tennis galleggiare, portate dalla corrente o appozzate nell’acqua a Ponte a Serraglio, proprio sotto il Casinò Municipale, ha voluto approfondire la questione recandosi al fiume proprio sotto il Tennis Mirafiume. “Sono sceso nel Lima – racconta Giorgio Piercecchi – di prima mattina, per verificare la provenienza delle palline da tennis e sono andato nel luogo che più era logico, a Mirafiume. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Va a pescare trote, torna a casa con 337 palline da tennis e 7 palloni

