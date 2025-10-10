Usura ed estorsione due arresti nel Sannio | vittima minacciata e percossa

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati arrestati M.D.R., 51 anni, e A.P., 49 anni, entrambi ritenuti gravemente indiziati dei reati di usura aggravata ed estorsione ai danni di una persona privata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima avrebbe ricevuto somme di denaro dai due indagati, ai quali era poi costretta a restituire importi pari al doppio di quelli ottenuti in prestito. Di fronte all’impossibilità di saldare le cifre richieste, la persona avrebbe subito minacce e percosse, fino a decidere di rivolgersi ai Carabinieri e denunciare l’accaduto. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento – diretta dal sostituto procuratore dottoressa De Gaudio – ha portato alla raccolta di gravi elementi di colpevolezza a carico dei due sospettati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

