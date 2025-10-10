Al bilaterale fra Trump e l'omologo finlandese Stubb, il tycoon ha mostrato stizza verso le resistenze spagnole per l'incremento delle spese di "difesa" dal 2 al 5% "Difenderei la Finlandia se la Russia dovesse attaccare. Ma è improbabile che lo farà perché la Finlandia è membro della Nato". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump: "Difenderò Finlandia in caso di attacco russo, Spagna? Rifiutò aumento spesa militare del 5%, andrebbe espulsa da Nato" - VIDEO