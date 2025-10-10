Usa Trump | Cina ostile valuto un massiccio aumento dei dazi E non c' è più motivo per incontrare Xi Jinping

Il presidente Usa ha parlato di mosse commerciali "ostili" da parte di Pechino. L'amministrazione fa ricorso contro la sentenza che blocca l'invio dei militari in Illinois. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, Trump: "Cina ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi. E non c'è più motivo per incontrare Xi Jinping"

In questa notizia si parla di: trump - cina

Trump minaccia dazi per Europa e Cina

L’ex ambasciatore Stefanini: “Putin indispettisce Trump. È rigido su pace e Cina. Ora Zelensky è meno solo”

Casu (Pd) a TPI: “Tra Trump e Musk, il Governo non sa più a chi inchinarsi. Ma il futuro è l’indipendenza digitale dell’Italia e dell’Europa da Usa e Cina”

Nuova stretta all’export di terre rare, la Cina prova a ricattare Trump (e il mondo) - X Vai su X

Rivedi l'ultima edizione del #Tg2000 #4febbraio #Dazi #Trump #Messico #Canada #Cina #Israele #Cisgiordania #Netanyahu #Ucraina #Santorini #sprecoalimentare - facebook.com Vai su Facebook

Trump: 'Cina ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi' - Wall Street gira in calo con Donald Trump che minaccia un aumento significativo dei dazi contro la Cina. Come scrive ansa.it

Usa, Trump: "Cina ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi. E non c'è più motivo per incontrare Xi Jinping" - "Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo nel nostro Paese", ha detto il presidente Usa Donald Trump, accusando Pechino di "at ... Segnala msn.com