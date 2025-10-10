Stamattina ha avuto luogo il secondo check up medico per il tycoon definito dalla Casa Bianca, senza troppi allarmismi, "controllo annuale di routine". Prima della visita, l'incontro con le truppe dell'ospedale militare Un nuovo controllo medico è stato programmato questa mattina, 10 ottobre,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump al Walter Reed per nuovo "controllo medico": "Sto bene, ho fatto anche esame cognitivo, Biden non avrebbe risposto a prime 3 domande"